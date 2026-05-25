Al momento, i rappresentanti sindacali chiedono di superare la contrapposizione storica tra lavoratori e datori di lavoro. Si propone di instaurare un rapporto di collaborazione tra sindacati, imprese e consulenti del lavoro. L’obiettivo è creare un dialogo più aperto e costruttivo, eliminando le divisioni tradizionali. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma l’intenzione è di promuovere un nuovo approccio nelle relazioni sindacali.

“Pensiamo sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra sindacati, parti datoriali e consulenti del lavoro. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta passando da vecchio sistema contrattuale a un nuovo sistema più dinamico che può essere battezzato con le nuove norme del decreto lavoro se passeranno” Ha dichiarato Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lavoro, Prudenzano (Confintesa): Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali

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