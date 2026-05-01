Un nuovo appello sulla sicurezza sul lavoro arriva da Cantiere Pro, che organizza il forum Safety Meets Culture, in programma a Siena dal 14 al 16 maggio. L’associazione evidenzia come manchi una collaborazione efficace tra le diverse parti coinvolte nel settore, sottolineando l’assenza di una reale sinergia. L’evento si svolgerà anche quest’anno nella città toscana e si concentrerà sui temi della cultura della sicurezza e della prevenzione.

"Manca una vera sinergia tra le parti interessate". È l’allarme lanciato da Cantiere Pro, organizzatore del forum Safety Meets Culture, che anche quest’anno tornerà a Siena dal 14 al 16 maggio. Il lancio dell’evento arriva a margine dei dati diffusi dall’Inail, che delineano un 2025 tutt’altro che positivo sul fronte degli infortuni e delle vittime sul lavoro. Nel 2025 a livello territoriale, in Toscana si registra un calo dei casi mortali (-20%), mentre le denunce complessive crescono dell’1,4%, in linea con il dato nazionale. "Non solo non sono diminuiti gli infortuni – commenta Bruno Giordano, magistrato di Cassazione – ma è aumentata anche la loro gravità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro, l’appello: "Sinergia tra le parti interessate"

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