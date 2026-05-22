Lavoro Prudenzano Confintesa | Al Festival per collaborare con consulenti

(Adnkronos) – "Abbiamo scelto di partecipare al Festival del Lavoro perché pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è il nostro articolo principale, cioè i meccanismi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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