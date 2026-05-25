lavoro nero nel sannio scoperti 15 dipendenti irregolari

Durante controlli effettuati in agriturismi, bar, ristoranti e centri sportivi nella provincia di Benevento, sono stati individuati 15 dipendenti irregolari. Alcune attività commerciali sono state sospese e sono state applicate sanzioni. Le verifiche sono state condotte dalle autorità in risposta a sospetti di lavoro in nero. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui nomi delle attività o sulle cifre delle sanzioni.

All’esito del controllo è stata disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, previa richiesta del Gruppo di Benevento, la sospensione dell’attività commerciale. Inoltre, sono state irrogate sanzioni amministrative da 7.800 a 15.600 euro. Nei successivi giorni è stato effettuato un controllo nei confronti di un bar a Benevento, dove è stato accertato che per un collaboratore familiare del titolare dell’attività commerciale non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. È stata disposta, anche in questo caso, la sospensione dell’attività commerciale. I militari della Tenenza di Montesarchio hanno effettuato un accesso presso un centro sportivo, verificando la presenza di un dipendente non risultante dalle scritture contabili e da altra documentazione obbligatoria ai fini lavoristici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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LAVORO NERO, BLITZ DEI CARABINIERI: CHIUSO AUTOLAVAGGIO, VENTENNE DENUNCIATO | 09/01/2026

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