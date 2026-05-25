Lavoro flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Festival del Lavoro 2026, si è discusso di flessibilità, precariato e stress legato al lavoro. Durante il panel, sono stati presentati dati sulle ore di lavoro, contratti a termine e condizioni di lavoro instabili. Sono stati evidenziati anche gli effetti sulla salute mentale dei lavoratori, con testimonianze di chi vive quotidianamente con contratti precari e orari variabili. È stato anche affrontato il tema delle norme che regolano queste situazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Flessibilità, precariato e stress da lavoro i temi al centro del panel “Il lavoro flessibile: dalla precarietà lavorativa alla precarietà di vita” che si è tenuto nell'ambito del Festival del Lavoro 2026 al centro Congressi La Nuvola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lavoro flessibilit224 e precariato tra i temi trattati al festival del lavoro 2026
© Quotidiano.net - Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026

Video Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026

Notizie e thread social correlati

Lavoro, Cafà (CIFA): “Flessibilità non deve creare precariato”Oggi si è tenuto un incontro in cui è stato discusso il tema della flessibilità nel mondo del lavoro.

Lavoro, Cafà (Cifa): "Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato"Durante il Festival del lavoro si è tenuto un incontro dedicato al tema del lavoro flessibile, con un focus sulla sua evoluzione e sui rischi...

Temi più discussi: Lavoro, Cafà (Cifa): Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato; Lavoro, Cafà (CIFA): Flessibilità non deve creare precariato; Lavoro, Cafà (Cifa): Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato; Lavoro, Cafà (CIFA): Flessibilità non deve creare precariato.

festival del lavoro lavoro flessibilità e precariatoLavoro, da FonARCom allarme su precarietà e nuovi impieghiROMA (ITALPRESS) - Il lavoro è sempre più segnato da precarietà, flessibilità e nuove forme di vulnerabilità. Dalla disciplina degli appalti privati e ... italpress.com

festival del lavoro lavoro flessibilità e precariatoLavoro flessibile e precarietà lavorativa, focus al Festival del Lavoro 2026Tra lavoro e precarietà. Parte da queste premesse l'incontro Il lavoro flessibile: dalla precarietà lavorativa alla precarietà di vita, che ha riunito diverse figure del settore durante il Festival ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web