Lavoro flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026
Al Festival del Lavoro 2026, si è discusso di flessibilità, precariato e stress legato al lavoro. Durante il panel, sono stati presentati dati sulle ore di lavoro, contratti a termine e condizioni di lavoro instabili. Sono stati evidenziati anche gli effetti sulla salute mentale dei lavoratori, con testimonianze di chi vive quotidianamente con contratti precari e orari variabili. È stato anche affrontato il tema delle norme che regolano queste situazioni.
Flessibilità, precariato e stress da lavoro i temi al centro del panel “Il lavoro flessibile: dalla precarietà lavorativa alla precarietà di vita” che si è tenuto nell'ambito del Festival del Lavoro 2026 al centro Congressi La Nuvola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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