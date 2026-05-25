Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026

Notizia in breve

Al Festival del Lavoro 2026, si è discusso di flessibilità, precariato e stress legato al lavoro. Durante il panel, sono stati presentati dati sulle ore di lavoro, contratti a termine e condizioni di lavoro instabili. Sono stati evidenziati anche gli effetti sulla salute mentale dei lavoratori, con testimonianze di chi vive quotidianamente con contratti precari e orari variabili. È stato anche affrontato il tema delle norme che regolano queste situazioni.