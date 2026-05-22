Durante il Festival del lavoro si è tenuto un incontro dedicato al tema del lavoro flessibile, con un focus sulla sua evoluzione e sui rischi associati. Un esperto ha sottolineato che, sebbene la flessibilità possa essere utile, un suo utilizzo al di fuori di regole precise potrebbe portare a situazioni di precariato. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno analizzato le diverse sfaccettature di questa forma contrattuale nel panorama attuale.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il lavoro flessibile è stato al centro del panel 'Il lavoro flessibile dalla precarietà lavorativa alla precarietà di vita' è stato al centro di un panel che si è svolto al Festival del lavoro. "Oggi - ha detto Andrea Cafà, presidente del Fondo interprofessionale Fonarcom e dell'Associazione di imprese Cifa Italia - abbiamo parlato della flessibilità come un valore. La flessibilità è importante per la gente e per il lavoratore, però deve stare all'interno di un determinato perimetro. Fuori da questo perimetro la flessibilità rischia di creare precariato. Rispetto al precariato io penso che il ruolo della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Cafà (Cifa): "Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato"

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