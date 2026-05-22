Lavoro Cafà Cifa | Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Festival del lavoro si è tenuto un incontro dedicato al tema del lavoro flessibile, con un focus sulla sua evoluzione e sui rischi associati. Un esperto ha sottolineato che, sebbene la flessibilità possa essere utile, un suo utilizzo al di fuori di regole precise potrebbe portare a situazioni di precariato. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno analizzato le diverse sfaccettature di questa forma contrattuale nel panorama attuale.

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