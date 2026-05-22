Lavoro Cafà CIFA | Flessibilità non deve creare precariato
Oggi si è tenuto un incontro in cui è stato discusso il tema della flessibilità nel mondo del lavoro. Un rappresentante ha affermato che, pur riconoscendo l'importanza di questa caratteristica, essa deve rimanere entro limiti precisi per evitare che si traduca in forme di precariato. La conversazione ha coinvolto diversi attori, evidenziando l’attenzione verso un equilibrio tra adattabilità e stabilità contrattuale. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle proposte avanzate è stato reso noto.
“Oggi abbiamo parlato della flessibilità come un valore, che però pur essendo importante deve stare dentro un certo perimetro per non creare precariato. Solo attraverso la bilateralità possiamo costruire un’infrastruttura di protezione del sociale”. Ha dichiarato il Presidente dell’Associazione di Imprese CIFA Italia a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Lavoro, Cafà (CIFA): Flessibilità non deve creare precariato
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