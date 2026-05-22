Lavoro Cafà CIFA | Flessibilità non deve creare precariato

Oggi si è tenuto un incontro in cui è stato discusso il tema della flessibilità nel mondo del lavoro. Un rappresentante ha affermato che, pur riconoscendo l'importanza di questa caratteristica, essa deve rimanere entro limiti precisi per evitare che si traduca in forme di precariato. La conversazione ha coinvolto diversi attori, evidenziando l’attenzione verso un equilibrio tra adattabilità e stabilità contrattuale. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle proposte avanzate è stato reso noto.

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