Benevento | nuova auto agile e kit tecnologici per la sicurezza

A Benevento, il sindaco ha presentato una nuova auto e alcuni kit tecnologici destinati alla Polizia Municipale, strumenti progettati per migliorare le attività di controllo e sicurezza nel centro cittadino. Tuttavia, la presenza ridotta di agenti in servizio limita l’utilizzo completo di queste risorse, riducendo potenzialmente l’efficacia delle iniziative adottate. La questione della carenza di personale resta al centro del dibattito locale in relazione alla sicurezza urbana.

? Cosa sapere Mastella presenta a Benevento nuova auto e kit tecnologici per la Polizia Municipale.. La carenza di agenti limita l'efficacia dei nuovi strumenti per la sicurezza urbana.. Il sindaco Mastella ha presentato questa mattina a Benevento una nuova Toyota Aygo destinata alla Polizia Municipale, dotata di fonometro, metal detector e kit per lo screening delle sostanze, per potenziare il controllo della movida e la sicurezza urbana tra i vicoli del centro. La decisione politica punta a dare risposte immediate ai cittadini che chiedono maggiore vigilanza nelle zone pedonali. La piccola vettura operativa è stata scelta proprio per la sua capacità di infilarsi dove le auto grandi non arrivano, garantendo pattugliamenti rapidi nei punti più stretti del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento: nuova auto agile e kit tecnologici per la sicurezza Notizie correlate Cambiano le regole per il lavoro agile: i datori di lavoro che non forniranno l'informativa sulla sicurezza rischiano pesanti sanzioni. Ecco cosa prevede la normaLo smart working, il lavoro agile, ormai non è più una novità, ma è diventata, per chi di più, per chi dimeno, una realtà consolidata nelle nostre... Nuova mobilitazione all'Electrolux "per il diritto al giusto inquadramento": coinvolti i lavoratori del settore logistica e reparti tecnologiciLa Rsu Fiom ha proclamato per venerdì il secondo sciopero per i livelli, con modalità distinte a seconda della tipologia di impiego: due ore in...