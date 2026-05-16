Lavoro dati Cgia | quasi un colloquio su 3 va a vuoto perché nessuno si presenta

Secondo i dati della Cgia, quasi un terzo dei colloqui di lavoro programmati in Italia non si svolge perché i candidati non si presentano. Si tratta di un fenomeno che si verifica in un contesto segnato da crisi industriali di grandi aziende del settore elettrodomestici e alimentare, tra le altre. Questi episodi evidenziano le difficoltà nel mercato del lavoro, dove da un lato ci sono aziende che attraversano momenti di crisi e dall’altro molti incontri di selezione che non si concludono con un candidato presente.

Riconoscimenti, l’Itinerario di Paganini e la Via Querinissima ottengono la certificazione “Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa” Centrosinistra, Manfredi: Io federatore? Il mio lavoro è sul territorio come sindaco e presidente Anci Sanità, a Napoli giurano 700 nuovi medici ed odontoiatri. Fico: Ora fondi per le assunzioni Internazionali, il Centrale tifa Sinner e urla: “Brava Siglinde”. E lei ride Sono i paradossi del nostro mercato del lavoro. Da un lato, le crisi industriali di grandi aziende come Electrolux, Natuzzi, Nestlè, Beko, etc., rischiano di provocare migliaia e migliaia di esuberi. Dall’altro, molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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