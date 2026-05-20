Nel 2025, nella provincia di Macerata, un terzo dei colloqui di lavoro non si sono conclusi con un’assunzione. Su circa 29.240 posizioni previste, sono state registrate circa 9.000 assenze o rifiuti da parte dei candidati. La situazione indica un alto livello di mancato inserimento nel mondo del lavoro rispetto alle opportunità disponibili. Questa tendenza si riflette su un mercato in cui molte posizioni restano vacanti, mentre i colloqui che si svolgono spesso non portano a esiti concreti.

Nel 2025, in provincia di Macerata un colloquio di lavoro su tre è andato a vuoto. A fronte di 29.240 assunzioni previste, infatti, quelle mancate sono state 9.687, il 33,1 per cento. Nelle Marche, la nostra è la realtà più in sofferenza. In provincia di Fermo, a fronte di 13.130 richieste, quelle inevase sono state 4.176, il 31,8 per cento; in provincia di Ascoli, su 19.570, i posti rimasti scoperti sono stati 5.998, il 30,6 per cento; in provincia di Ancona, 42.010 le occasioni disponibili, 12.594, il 30 per cento, non sono state sfruttate, in provincia di Pesaro – Urbino, infine, rispetto a 31.920 richieste, sono 9.475 quelle che non si è riusciti a coprire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande fuga dei lavoratori. Un colloquio su tre va a vuoto. Quasi 10mila assunzioni mancate

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