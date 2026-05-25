Lavori sulla rete idrica a Pontedera | strade a secco

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, si prevede che le strade saranno senza acqua giovedì 28 maggio a partire dalle 8 del mattino. La sospensione durerà fino al termine dei lavori, che potrebbero protrarsi per tutta la giornata. La comunicazione riguarda tutte le zone interessate dall’intervento sulla rete idrica.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 28 maggio dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Pacinotti, Colombo, Tosco Romagnola (nel tratto compreso tra via Fiorentina e via Pacinotti) e in viale Italia (nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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