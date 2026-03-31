Guasto sulla rete idrica in viale Piaggio a Pontedera | strade a secco e modifiche alla viabilità

Da pisatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di lunedì, un guasto alla rete idrica si è verificato in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. La rottura ha provocato interruzioni dell’erogazione di acqua e ha portato a modifiche nella viabilità locale. Le auto non potevano percorrere alcune strade circostanti a causa delle strade a secco e delle operazioni di riparazione in corso.

Disagi a Pontedera per un guasto sulla rete idrica che si è verificato nella tarda serata di lunedì in viale Rinaldo Piaggio. Di conseguenza nella zona, oggi, martedì 31 marzo, si stanno verificando mancanze d'acqua: interessati via Hangar, viale Rinaldo Piaggio (dal civico 11 fino alla rotatoria con via Hangar) e il primo tratto di via XXIV Maggio fino al sottopasso. I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 14: potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.Per consentire gli interventi di riparazione all’altezza dell’area ‘ex Ape’ è istituito un senso unico alternato regolato da semaforo con deviazione sul parcheggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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