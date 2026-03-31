Guasto sulla rete idrica in viale Piaggio a Pontedera | strade a secco e modifiche alla viabilità

Nella tarda serata di lunedì, un guasto alla rete idrica si è verificato in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. La rottura ha provocato interruzioni dell’erogazione di acqua e ha portato a modifiche nella viabilità locale. Le auto non potevano percorrere alcune strade circostanti a causa delle strade a secco e delle operazioni di riparazione in corso.

Disagi a Pontedera per un guasto sulla rete idrica che si è verificato nella tarda serata di lunedì in viale Rinaldo Piaggio. Di conseguenza nella zona, oggi, martedì 31 marzo, si stanno verificando mancanze d'acqua: interessati via Hangar, viale Rinaldo Piaggio (dal civico 11 fino alla rotatoria con via Hangar) e il primo tratto di via XXIV Maggio fino al sottopasso. I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 14: potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.Per consentire gli interventi di riparazione all’altezza dell’area ‘ex Ape’ è istituito un senso unico alternato regolato da semaforo con deviazione sul parcheggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Guasto sulla rete idrica in viale Piaggio a Pontedera: strade a secco e modifiche alla viabilità Articoli correlati Lavori sulla rete idrica a Ghezzano: strade a seccoAcque comunica che per lavori sulla rete idrica a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme, martedì 3 marzo, dalle ore 8. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Lavori sulla rete idrica a Calambrone: vie senz'acqua; Pirri senz'acqua, tecnici di Abbanoa al lavoro: manovre sulla rete per riparare il guasto; Oggetto: Interruzione idrica nel Comune di Formia; Imprevista interruzione idrica a Terrafino e Ponte a Elsa / Notizie / Novità / Homepage. Guasto a Pontedera, tecnici di Acque al lavoroAcque comunica che a seguito di un guasto sulla rete idrica nel comune di Pontedera, verificatosi nella tarda serata di ieri, oggi, martedì 31 marzo, sono ... gonews.it ULTIM'ORA Guasto elettrico alla linea ferroviaria, evacuato un treno della Tua a Torre de' Passeri [FOTO-VIDEO] La notizia: https://cityne.ws/WaPHM facebook Per un guasto agli impianti di circolazione tra EMPOLI a SAN ROMANO, il treno 18295 (FIRENZE-PISA) è cancellato da EMPOLI a PISA ; viaggiatori con treno 18373 che effettua fermata straordinaria a CASCINA, NAVACCHIO e SAN FREDIANO. #treni x.com