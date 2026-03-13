Lavori sulla rete idrica a Ponsacco | strade a secco

Lavori sulla rete idrica a Ponsacco hanno causato la sospensione dell'erogazione di acqua in alcune strade del comune. Acque ha annunciato che le operazioni inizieranno mercoledì 18 marzo alle ore 8 e proseguiranno per tutto il giorno, rendendo le strade interessate prive di acqua durante questo periodo. La comunicazione riguarda esclusivamente l'intervento sulla rete e le zone coinvolte.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, mercoledì 18 marzo dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Bagnaia, Borsellino, Einaudi, Fermi, Ferrucci, Fleming, Filzi, Galilei, Gronchi, La Ripa, Mandriola, Mattei, Menotti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Lavori sulla rete idrica a Ghezzano: strade a seccoAcque comunica che per lavori sulla rete idrica a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme, martedì 3 marzo, dalle ore 8. Una raccolta di contenuti su Lavori sulla rete idrica a Ponsacco... Temi più discussi: Informazioni sulla rete; Lavori sulla rete idrica in via della Pieve a Casanova: modifiche alla viabilità e indicazioni per la raccolta rifiuti; Quartu, lavori sulla rete idrica tra via Cimabue e via Marconi - L'Unione Sarda.it; San Vito dei N.nni: AQP. Lavori sulla rete idrica, possibili disagi. Monteriggioni, manutenzione alla rete idrica in strada di BascianoI lavori di AdF alla rete idrica in strada di Basciano a Monteriggioni mercoledì 18 marzo dalle 11.30 alle 13.30 ... sienafree.it Castellina in Chianti, intervento alla rete idrica in via FerruccioMercoledì 18 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castellina in Chianti per un intervento sulla rete idrica in via Ferruccio. I lavori sono in programma dalle 9 alle 11 e potrebbero determinare ... sienafree.it Asilo Gianni Rodari riapre dopo i lavori: inaugurazione sabato 28 marzo in via Stoppani 25. - facebook.com facebook Stadio #Roma, #Veloccia: “Ecco quando inizieranno i lavori. Il Commissario snellirà i tempi” x.com