Lavori in piazza Baldissera e alla sede tranviaria in via Chiesa della Salute | modifiche alle deviazioni già in atto di 5 linee Gtt

Notizia in breve

Dal 26 maggio, alcune linee Gtt subiranno modifiche alle deviazioni in zona piazza Baldissera, dove sono in corso lavori di riqualificazione e modifiche alla configurazione dei binari. Le linee 11, 46 e 77 continueranno a seguire le deviazioni già in atto, mentre nuove variazioni interesseranno le linee che transitano in piazza Baldissera e in via Chiesa della Salute. Le modifiche sono legate agli interventi in corso per migliorare la zona e la rete tranviaria.