Lavori in piazza Baldissera e alla sede tranviaria in via Chiesa della Salute | modifiche alle deviazioni già in atto di 5 linee Gtt

Da torinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 26 maggio, alcune linee Gtt subiranno modifiche alle deviazioni in zona piazza Baldissera, dove sono in corso lavori di riqualificazione e modifiche alla configurazione dei binari. Le linee 11, 46 e 77 continueranno a seguire le deviazioni già in atto, mentre nuove variazioni interesseranno le linee che transitano in piazza Baldissera e in via Chiesa della Salute. Le modifiche sono legate agli interventi in corso per migliorare la zona e la rete tranviaria.

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Novità in arrivo dal 26 maggio in zona piazza Baldissera per alcune linee Gtt mentre continuano i lavori per il progetto di riqualificazione della zona e della configurazione definitiva dei binari e proseguono le deviazioni già in atto delle linee 11, 46, 77. Modifiche in attoPer mitigare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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