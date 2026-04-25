Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa una notte

La stazione di servizio sulla A1 in prossimità di Valdichiana è stata chiusa per tutta la notte. La chiusura riguarda esclusivamente l’area di servizio in uscita per chi proviene da Firenze. L’interruzione è avvenuta senza annunci preventivi e ha interessato il traffico in entrambe le direzioni lungo l’autostrada. La riapertura è stata comunicata solo al mattino seguente.

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