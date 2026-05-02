Teramo stop all’acqua martedì | lavori tra viale Crispi e Gammarana

Martedì, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in alcune zone di Teramo a causa di lavori programmati tra viale Crispi e Gammarana. La sospensione riguarderà le vie che si trovano in prossimità di queste aree, con possibili ripercussioni sulla distribuzione idrica nelle zone limitrofe. La durata dell’intervento non è stata ancora comunicata, e le famiglie sono invitate a pianificare in anticipo le scorte domestiche.

? Cosa scoprirai Quali vie specifiche saranno colpite dal blocco idrico martedì?. Come influirà l'intervento sulla gestione delle scorte domestiche?. Chi gestirà i lavori per evitare ritardi nel ripristino?. Perché la Ruzzo Reti ha scelto proprio quel tratto stradale?.? In Breve Interruzione dalle ore 09:00 alle 18:00 del 5 maggio 2026.. Zone colpite includono via Aeroporto, via Potito Randi, via Marcozzi e via G. Gentile.. Coinvolte anche via E. Ambrosi, via G. Matteotti, via Gammarana e via A. Romualdi.. Servizio sospeso anche in via L. Tripoti, via L. Einaudi e via Interamnia.. Martedì 5 maggio 2026, dalle ore 09:00 alle 18:00, la Ruzzo Reti interromperà l’erogazione dell’acqua potabile in diverse zone di Teramo per la sostituzione di una condotta distributrice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, stop all’acqua martedì: lavori tra viale Crispi e Gammarana Notizie correlate Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Teramo, stop all’acqua di notte: piano shock per salvare i serbatoiRuzzo interrompe l’erogazione idrica notturna tra lunedì 6 aprile, dalle 21:30, e domani 7 aprile, fino alle 6:30, per permettere il riempimento dei... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ruzzo Reti, interruzioni idriche lunedì a Teramo frazioni. Ecco dove; Dal 3 agosto stop alle carte d’identità cartacee: aperture straordinarie a Teramo per il rilascio della CIE.