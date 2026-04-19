Ponte sulla Bure tre mesi di lavori per il definitivo consolidamento

Sono iniziati i lavori di consolidamento del ponte sulla Bure nel Pontenuovo, con una seconda fase che durerà circa tre mesi. La ditta incaricata ha già predisposto il cantiere e un grande escavatore è stato collocato nell’alveo del torrente. Le operazioni riguardano interventi strutturali per rafforzare il ponte e garantire la sicurezza dell’area. La fase di lavoro proseguirà con attività di scavo e preparazione delle strutture.

Via ai lavori della seconda fase di consolidamento del ponte sulla Bure del Pontenuovo. La ditta incaricata ha iniziato a predisporre il cantiere e un grosso scavatore si è posizionato nell’alveo del torrente. L’intervento consiste nella riparazione di una spalla del ponte, che è lesionata e presenta una lunga crepa visibile anche dalla sponda del fiume. L’opera, commissionata dalla Provincia di Pistoia, ha un costo totale di 145mila832,16 euro al netto dell’Iva, di cui 127mila 789,47 euro per lavori e 18mila e 42,69 euro per la sicurezza. Per l’aggiudicazione, avvenuta nell’ottobre 2025, è stata seguita la procedura dell’affidamento diretto tramite il portale Start della Regione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte sulla Bure, tre mesi di lavori per il definitivo consolidamento Notizie correlate Ponte sulla Bure, disagi senza fine: "Costante transito di mezzi pesanti"Sul ponte nulla di nuovo, le istituzioni competenti non danno risposte e la gente del Pontenuovo continua a soffrire i soliti disagi: costante... Ponte sulla Bure, la seconda fase: "Aspettiamo il sì del Genio Civile""Attendiamo che arrivi l’autorizzazione del genio civile per iniziare i lavori al ponte sulla Bure del Pontenuovo". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ponte sulla Bure, tre mesi di lavori per il definitivo consolidamento; Pontenuovo, cantiere senza fine. Si sposta il senso unico alternato. Le tappe per la ciclovia del Sole. Ponte sulla Bure, tre mesi di lavori per il definitivo consolidamentoVia ai lavori della seconda fase di consolidamento del ponte sulla Bure del Pontenuovo. La ditta incaricata ha iniziato a predisporre il cantiere e un grosso scavatore si è posizionato nell’alveo del ... lanazione.it Ponte sulla Bure, la seconda fase: Aspettiamo il sì del Genio CivileL’assessore provinciale alla viabilità Lisa Amidei comunica che la ditta è pronta ad allestire il cantiere per la riparazione della spalla lesionata. Poi potrà essere ripristinato il servizio di ... lanazione.it Tra Mozart e Da Ponte, l’allestimento di Martone mette in scena il desiderio che smonta le certezze CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina ift.tt/rThQMSV x.com