Lavori della nuova rotonda terminati Masci | A giorni via Pantini a doppio senso e via Bonifica chiusa VIDEO

I lavori della rotatoria tra via della Bonifica e via Pantini sono stati completati. Nei prossimi giorni, via Pantini sarà aperta a doppio senso di marcia, dopo la realizzazione di una nuova recinzione. Contestualmente, sarà chiusa definitivamente via della Bonifica per consentire l’avvio di un ulteriore intervento.

Terminati i lavori della nuova rotatoria tra via della Bonifica e via Pantini a Pescara.“Nei prossimi giorni apriremo a doppio senso via Pantini, dove abbiamo anche realizzato la nuova recinzione, così da poter chiudere definitivamente via della Bonifica e dare il via a un altro intervento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castelvenere, terminati i lavori per la rotonda San TommasoA Castelvenere si concludono i lavori per la realizzazione di una rotatoria in località San Tommaso.

Leggi anche: Tram a Bologna, lavori in corso: slitta il doppio senso tra via della Pietra e del Triumvirato

Temi più discussi: ASFALTATURE IN CITTA' - LAVORI NOTTURNI IN ZONA CENTRO STUDI; Affi, al via i lavori per la nuova rotonda; Alta velocità – Alta capacità, i prossimi interventi nella zona di Verona Est e le modifiche alla viabilità; Cantieri a Santa Barbara, Floris: Lavori per raccordino e nuova rotonda fino a fine 2026 | FOTO.

Cantieri a Santa Barbara, Floris: Lavori per raccordino e nuova rotonda fino a fine 2026 | FOTO ift.tt/tsZo5Li ift.tt/EkfPRAl x.com

A Cocquio Trevisago in mezzo alla nuova rotatoria arrivano I tre amisConclusi i lavori all’incrocio tra via Milano e via Pascoli: la scultura di Francesco Faravelli diventa simbolo di unità, fratellanza e appartenenza per tutta la comunità ... varesenews.it

NUOVA ROTONDA A CORTENOVA: PARTITI I LAVORI TRA VIA TRENTO E LA SP 62CORTENOVA – Sono entrati nel vivo in questi giorni a Cortenova i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Trento e la Strada provinciale 62, snodo importante per il t ... valsassinanews.com