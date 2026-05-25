Lavori della nuova rotonda terminati Masci | A giorni via Pantini a doppio senso e via Bonifica chiusa VIDEO

Da ilpescara.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori della rotatoria tra via della Bonifica e via Pantini sono stati completati. Nei prossimi giorni, via Pantini sarà aperta a doppio senso di marcia, dopo la realizzazione di una nuova recinzione. Contestualmente, sarà chiusa definitivamente via della Bonifica per consentire l’avvio di un ulteriore intervento.

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Terminati i lavori della nuova rotatoria tra via della Bonifica e via Pantini a Pescara.“Nei prossimi giorni apriremo a doppio senso via Pantini, dove abbiamo anche realizzato la nuova recinzione, così da poter chiudere definitivamente via della Bonifica e dare il via a un altro intervento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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