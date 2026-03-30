Castelvenere terminati i lavori per la rotonda San Tommaso

A Castelvenere si concludono i lavori per la realizzazione di una rotatoria in località San Tommaso. I lavori sono terminati e la consegna è prevista per il primo aprile. La nuova rotatoria sarà posizionata all’incrocio tra le strade provinciali. L’intervento interessa la zona di intersezione tra le strade coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno consegnati il 1° aprile p.v. i lavori per la realizzazione di una rotatoria in località San Tommaso di Castelvenere (BN) nel punto di incrocio tra le Strade provinciali n. 79 e 82. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che sottolinea l’importanza dell’intervento predisposto dal Settore Infrastrutture dell’Ente ai fini della sicurezza della circolazione stradale e dei cittadini utenti con la soppressione di un incrocio nel quale si sono verificati numerosi sinistri con gravi conseguenze anche per i pedoni. La Sp n. 79, con i suoi 12,90 km. collegante Telese Terme con Cerreto Sannita e Castelvenere, incrocia al Km 5+380 in località San Tommaso la Sp n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelvenere, terminati i lavori per la rotonda San Tommaso Articoli correlati San Lorenzo, terminati i lavori di restauroL'importante complesso monumentale della cattedrale di San Lorenzo a Genova è stato interessato recentemente da interventi di restauro riguardanti... Leggi anche: Portico di San Luca, terminati i lavori. Zuppi: “E’ come il cammino di Santiago”. Lepore: “Anche la Garisenda patrimonio Unesco”