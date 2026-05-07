Campobasso | il sottopasso ferroviario chiude per 150 giorni di lavori

A Campobasso, il sottopasso ferroviario sarà chiuso per circa 150 giorni a causa di lavori di manutenzione. Durante questo periodo, il traffico in via dei Novelli subirà modifiche, con deviazioni e restrizioni temporanee. La chiusura influenzerà anche la linea ferroviaria diretta verso Roma, con possibili variazioni negli orari e nei percorsi previsti. La durata dei lavori e le relative conseguenze sono state comunicate alle autorità locali e ai pendolari.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico in via dei Novelli durante i lavori?. Quali sono le conseguenze reali per la linea ferroviaria verso Roma?. Perché l'elettrificazione della tratta Bojano è fondamentale per questo cantiere?. Chi dovrà gestire i disagi alla mobilità urbana per cinque mesi?.? In Breve Chiusura totale del sottopasso e occupazione parziale di via dei Novelli.. Intervento necessario per completare l'elettrificazione della tratta Campobasso-Bojano.. Lavori indispensabili per ripristinare il collegamento ferroviario verso Roma.. Cantiere concordato con Trenitalia per migliorare funzionalità e decoro.. Dal 18 maggio i cantieri per la riqualificazione del sottopasso ferroviario di Campobasso bloccheranno il transito dei cittadini per circa 150 giorni lavorativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: il sottopasso ferroviario chiude per 150 giorni di lavori Notizie correlate Chiude per i lavori di finitura il sottopasso ferroviario a MandelloLavori in via Parodi in orario notturno dal 9 al 28 marzo: scatta il piano della viabilità alternativa già sperimentato in estate Il sottopasso di... Leggi anche: Lavori di copertura del Trincerone Ferroviario: chiude il sottopasso di via Santi Martiri Salernitani