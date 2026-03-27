L’Inter ‘sanguina’ senza Lautaro Martínez | lo ‘Scudetto’ è in pericolo

L’Inter sta affrontando difficoltà in assenza di Lautaro Martínez, secondo quanto riportato recentemente dalla stampa spagnola. La squadra sembra aver perso parte della propria efficacia offensiva, e il rischio di perdere punti importanti in campionato si fa più concreto. La situazione si fa complessa per il club, che deve affrontare le sfide legate alla mancanza del suo attaccante principale.

2026-03-23 15:38:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Inter Ancora capolista della serie A ma con più dubbi quello dentro nessun’altra volta della stagione, ne subisce le conseguenze la perdita dell’argentino Lautaro Martínez, il tuo capitano e miglior giocatore: Ha vinto solo due delle ultime sette partite. UN lesione del soleo del gamba sinistra, sofferto nel Senso Unico del ‘playoff’ del Lega dei Campioni contro BodoGlimt, ha condizionato molto il futuro della stagione nerazzurra. Dal suo ritiro l’Inter ha giocato sette partite. E ne hanno vinte solo due, contro il Lecce e contro il Genoa. Il resto, due sconfitte e tre pareggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Zazzaroni sulla corsa Scudetto: «Il Napoli, senza gli infortuni, sarebbe primo. Lautaro Martinez è fondamentale per l’Inter, ecco perché…»di Redazione Inter News 24Zazzaroni, il direttore analizza il momento nerazzurro sottolineando l’incidenza fondamentale del capitano e i problemi...

Leggi anche: Inter senza freni: Lautaro e Dimarco da record, Chivu vola a +8 e prenota lo scudetto

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lautaro Mart

Pochi gol, meno tiri e solo due vittorie: come e quanto manca all'Inter Lautaro MartinezIn sette partite senza l'argentino i nerazzurri hanno segnato solo 7 reti e soprattutto hanno racimolato due sconfitte, tre pareggi e solo due successi ... msn.com

SM – Un mese senza Lautaro, meno gol per l’Inter. Mancata carica extra e potenza realizzativaIl tg sportivo dedica un servizio al giocatore argentino di cui la squadra sta sentendo la mancanza: atteso il suo rientro, ma senza rischi ... msn.com