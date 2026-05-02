Dopo circa un mese di assenza, Lautaro Martinez torna a far parte della rosa dell’Inter. Il capitano dovrebbe scendere in campo come titolare nella partita di domani contro il Parma, decisiva per la conquista del 21° scudetto e terzo per l’attaccante argentino con la maglia nerazzurra. Il tecnico ha indicato Chivu come possibile sostituto, ma le ultime indicazioni puntano sulla sua presenza in campo.

Chivu dovrebbe dargli una maglia da titolare nella sfida di domani col Parma che può valere il 21° tricolore, il terzo dell’argentino da quando indossa la maglia nerazzurra Lautaro Martinez is back. Oggi terzo allenamento consecutivo con il gruppo per il capitano dell’Inter, infortunatosi di nuovo al polpaccio un mese fa nella sfida con la Roma da lui sbloccata dopo neanche un minuto e poi chiusa a inizio ripresa con la doppietta valsa il momentaneo 3-1. Il numero 10 è pronto al rientro in campo, un rientro che avverrà domani sera contro il Parma nel primo match point Scudetto per la squadra di Chivu. Ma in realtà il 21° tricolore potrebbe arrivare anche prima, se il Napoli dovesse perdere con il Como e il Milan non battere il Sassuolo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lautaro Martinez un mese dopo: il capitano dell’Inter rientra nel match Scudetto

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