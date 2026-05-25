L’attivista della Flotilla in piedi dopo poche ore? Il confronto fotografico fuorviante

Sui social sono state diffuse due foto dell’attivista tedesca coinvolta nell’abbordaggio della Flotilla. La prima mostra l’attivista in piedi poche ore dopo l’incidente, mentre la seconda è stata scattata in un momento diverso. Il confronto tra le immagini è stato definito fuorviante da alcuni commentatori, che evidenziano come le foto rappresentino situazioni diverse e non possano essere direttamente confrontate.

Sui social circola un confronto tra due foto dell’attivista tedesca Nesrin Zeaiter, tra quelle coinvolte nell’ abbordaggio israeliano della Flotilla. Nella prima è distesa su un lettino con un collare cervicale, visibilmente sofferente, mentre nella seconda è in piedi, sorridente, con un mazzo di fiori in mano. Il messaggio trasmesso è chiaro, ovvero accusarla di aver finto e di essere stata “beccata poche ore dopo ” in ottima forma. Una narrazione che, di fatto, risulta fuorviante. Le due immagini non sono dello stesso giorno. Per chi ha fretta. La prima immagine è del 21 maggio 2026, all’arrivo degli attivisti in Turchia dopo l’espulsione da Israele. 🔗 Leggi su Open.online

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