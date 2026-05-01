Un attivista e docente di Ancona ha condiviso le sue esperienze durante la partecipazione alla Global Sumud Flotilla, descrivendo le ore di tensione vissute al largo di Creta. Ha riferito di aver passato un’intera giornata senza riuscire a dormire, a causa della paura durante l’assalto condotto da forze israeliane. La testimonianza si inserisce nel contesto di un’operazione in mare che ha coinvolto diverse persone a bordo della flottiglia.

Ancona, 1 maggio 2026 – Nella Global Sumud Flotilla c’era anche l’attivista e docente di Ancona Vittorio Sergi che al nostro giornale racconta le ore dell’assalto da parte degli israeliani al largo di Creta. Professor Sergi, quali sono le sue condizioni dopo l’intercettazione? “Non ho dormito per ventiquattro ore, tra l’intercettazione e tutto”. https:www.quotidiano.netvideoesteriflotilla-intercettata-vicino-creta-le-immagini-dellabbordaggio-israeliano-q7op9x82 Come si è svolto l’assalto iniziale? “Ieri (mercoledì, ndr ), verso le 21, ora italiana, abbiamo cominciato a vedere un’insolita attività di droni nella zona in cui stavamo navigando, in direzione di Creta, per sfuggire a una perturbazione di Meltemi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non ho dormito per 24 ore”: l’attivista Vittorio racconta la paura a bordo della Flotilla

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