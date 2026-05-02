Anna Ghedina è tornata in Italia | l’attivista padovana atterrata oggi a Venezia dopo il fermo della Flotilla

Da padovaoggi.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Ghedina, attivista e rappresentante studentesca padovana di 21 anni, è rientrata in Italia e è atterrata oggi alle 14 a Venezia. La giovane era stata fermata durante la presenza sulla Flotilla e ha ora fatto ritorno nel paese. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sul suo rientro o sulle circostanze del fermo.

Anna Ghedina è tornata in Italia. L’attivista padovana di 21 anni, militante del Cso Pedro e rappresentante studentesca, è atterrata oggi alle 14.30 all’aeroporto di Venezia dopo il fermo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvenuto nei giorni scorsi al largo di Creta. La notizia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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