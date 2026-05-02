Anna Ghedina è tornata in Italia | l’attivista padovana atterrata oggi a Venezia dopo il fermo della Flotilla

Anna Ghedina, attivista e rappresentante studentesca padovana di 21 anni, è rientrata in Italia e è atterrata oggi alle 14 a Venezia. La giovane era stata fermata durante la presenza sulla Flotilla e ha ora fatto ritorno nel paese. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sul suo rientro o sulle circostanze del fermo.

Anna Ghedina è tornata in Italia. L’attivista padovana di 21 anni, militante del Cso Pedro e rappresentante studentesca, è atterrata oggi alle 14.30 all’aeroporto di Venezia dopo il fermo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvenuto nei giorni scorsi al largo di Creta. La notizia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Blitz israeliano contro la Flotilla: ansia nel Salento per l'attivista Angela, Farnesina conferma il fermoLECCE – C’è anche una salentina fra i circa 175 attivisti fermati nelle scorse ore sulle decine di imbarcazioni bloccate dalla Marina israeliana... Scoppia il sex gate della Flotilla: l'attivista Thiago Avila nel mirinoDal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Flotilla fermata al largo di Creta, attivista padovana a bordo: il Pedro chiama il presidio sul Liston; Treviso in piazza per la Flotilla: Luca e Anna liberi o blocchiamo tutto; Flotilla intercettata dalla Marina israeliana, apprensione in Veneto: senza contatti due giovani attivisti; Attacco alla Global Sumud Flottilla: sequestrati dalla marina israeliana almeno due attivisti veneti. Anna Ghedina è tornata in Italia: l’attivista padovana atterrata oggi a Venezia dopo il fermo della FlotillaLa 21enne del Cso Pedro sta bene ed è rientrata oggi, sabato 2 maggio, nel primo pomeriggio dopo essere stata fermata durante la missione della Global Sumud Flotilla. Nei prossimi giorni il centro soc ... padovaoggi.it LE FIGLIE DEL VULCANO: Con enorme piacere sono stato uno dei relatori della presentazione del libro "Le Figlie del Vulcano" di Maria Antonia Iannantuoni, Guida Editori, al Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Con la conduzione e la supervisione di Gigliol - facebook.com facebook