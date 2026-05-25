Latiano passa al centrodestra | vittoria netta di Angelo Caforio

Latiano ha scelto il centrodestra con una vittoria netta di Angelo Caforio, che sostituirà il sindaco uscente Cosimo Majorano. La comunicazione ufficiale conferma il cambio di amministrazione dopo le elezioni comunali. Caforio ha ottenuto la maggioranza dei voti, portando a termine il risultato elettorale. La vittoria segna il passaggio di consegne e l'inizio di un nuovo mandato per il Comune.

LATIANO – La città di Latiano passa al centrodestra. L'avvocato Angelo Caforio rileverà la fascia tricolore dal sindaco uscente, Cosimo Majorano. L'esito delle elezioni amministrative ha preso forma rapidamente, nelle urne. Il professionista, dopo 4 sezioni scrutinate su 19, aveva il 74,14 delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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