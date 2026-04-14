Nella partita tra Al Wahda U23 e Al Ittihad Kalba U23, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 0 a 2. La gara si è conclusa con la vittoria netta di Al Ittihad Kalba, che ha segnato due gol senza subire reti. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica delle marcature o sui momenti chiave dell'incontro.

L’Al Ittihad Kalba U23 ha inflitto una sconfitta netta all’Al Wahda FC U23 con un punteggio di 0 a 2. Il duello della U23 Pro League, disputato il 10 aprile 2026 alle ore 13:55 UTC, ha l’Al Wahda FC U23 imporsi con efficacia già nei primi minuti di gioco. La partita è stata decisa precocemente. Al nono minuto di gioco, Abdulqader Abdulla ha trasformato l’azione in rete, portando il vantaggio iniziale. Solo quattro minuti dopo, precisamente al quinto minuto del secondo tempo, Maid Ahmed ha raddoppiato la posizione per l’Al Wahda FC U23. Il primo tempo si era concluso senza reti, mentre il secondo frazione ha sancito il definitivo distacco delle formazioni, con un risultato finale di 0-2 che riflette il dominio tecnico mostrato sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al Wahda U23 travolge l’Al Ittihad Kalba: doppietta e vittoria netta

Crotone travolge il Catania: dominio tattico e vittoria netta 2-0Il Crotone ha imposto il proprio ritmo in casa contro il Catania, chiudendo l'incontro con un netto 2-0 che riflette una superiorità tecnica e...

Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells: vittoria netta e ottavi conquistatiJannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria.