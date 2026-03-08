Special Dream Team | 6-3 al Fuorigioco vittoria netta a Canneto

La partita di calcio a 5 paralimpico si è appena conclusa con la vittoria della Special Dream Team, che ha battuto il Fuorigioco A con il punteggio di 6-3. La sfida si è svolta a Canneto, dove la squadra vincente ha mostrato un buon ritmo e ha concluso con un risultato favorevole. I giocatori hanno dato il massimo sul campo, regalando un match intenso e combattuto.

La sfida di calcio a 5 paralimpico si è conclusa con un netto successo per la Special Dream Team, che ha superato il Fuorigioco A per 6-3. L'incontro si è svolto a Canneto sull'Oglio, nell'ambito dell'ultima giornata del campionato Csi CremonaMantovaBrescia. I piacentini hanno dimostrato superiorità tecnica e tattica, chiudendo il primo tempo sul 4-2 prima di consolidare il vantaggio nel secondo tempo. Il primo tempo: una rimonta decisa. Lo scontro è iniziato con grande intensità da parte dei mantovani, che hanno preso subito l'iniziativa segnando il primo gol grazie all'azione di Nibali contro Rossi. I biancorossi della Special Dream Team faticavano inizialmente a trovare il guizzo finale, ma Kone ha sbloccato la situazione al settimo minuto battendo Malzani su una ribattuta difensiva.