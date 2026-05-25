L’arte incontra il ‘Blasco’ | l’artista Luca Luciani omaggia il rocker emiliano con un’opera dedicata

L'artista Luca Luciani ha creato un'opera dedicata a Ferrara e al rocker emiliano Vasco Rossi, in vista dei concerti del 5 e 6 giugno. L'intervento artistico si inserisce nel contesto del ritorno del cantante in città per il Vasco Tour 2026. La creazione di Luciani trasforma il concerto in un’esperienza artistica, anticipando l’evento musicale con una rappresentazione visiva dedicata alla città e alla figura del rocker.

In occasione dell’atteso ritorno di Vasco Rossi a Ferrara, dove aprirà il Vasco Tour 2026 con i concerti del 5 e 6 giugno, Luca Luciani ha realizzato un’opera dedicata alla città e all’immaginario del rocker emiliano, trasformando il live in un’esperienza artistica ancora prima che musicale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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