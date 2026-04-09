Ascolta il cielo cadere un’artista ucraina e bergamasca trasforma gli allarmi aerei in opera d’arte

Un’artista di origini ucraine e bergamasche ha realizzato un’opera che combina materiali come cemento, grano e mattoni, collegandoli agli allarmi aerei provenienti dall’Ucraina. L’installazione, caratterizzata dal suono del fruscio delle spighe, trasforma gli allarmi in elementi artistici, creando un legame tra il materiale e il tema della guerra. L’opera invita a riflettere sulla presenza costante del conflitto e sulla memoria attraverso un’interpretazione sensoriale.

Cemento e grano, mattoni collegati ad allarmi aerei ucraini, fruscio di spighe che riempie lo spazio. Allarmi aerei che diventano opera d’arte, simbolo della distruzione provocata dalla guerra, ma anche della solidarietà silenziosa di un intero popolo. Un’installazione, realizzata dall’artista ucraina (e residente a Bergamo dall’età di dieci anni) Daria Romanenko che, dal 9 al 17 aprile, a poche settimane dall’apertura della 61ª Biennale Arte di Venezia, verrà esposta negli spazi di CREA Cantieri del Contemporaneo, sull’isola della Giudecca. “Ascolta il cielo cadere” (questo il titolo dell’opera) è stata selezionata tra 4.021 candidature provenienti da 105 paesi del mondo, nell’ambito della open call internazionale CREA OPEN. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Un’opera d’arte bergamasca sul campo da basket di Nairobi Opera d'arte rubata a Monselice 49 anni fa, rinvenuta nella bergamascaI carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il... Argomenti più discussi: Ascolta il cielo cadere, un’artista ucraina e bergamasca trasforma gli allarmi aerei in opera d’arte; L’artista ucraina Daria Romanenko, da Bergamo a Venezia unendo cemento e guerra; La guerra raccontata in tempo reale dall'arte di Daria Romanenko, bergamasca d'Ucraina; Gli allarmi aerei in Ucraina diventano opere d’arte. Ascolta il cielo cadereDal 9 al 17 aprile l'installazione Ascolta il cielo cadere di Daria Romanenko sarà esposta negli spazi di CREA Cantieri del Contemporaneo sull'isola della Giudecca ... bergamonews.it Ascolta l'episodio di oggi https://www.umbria24.it/u24-daily/amri-ha-ucciso-cumani-e-accoltellato-il-fratello-daily-8-aprile/ - facebook.com facebook Il cane che “ascolta” in silenzio il Vangelo: la storia di Caramelo entrato in chiesa e amico del parroco @fulviocerutti @LaStampa x.com