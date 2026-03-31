Nella giornata di oggi, presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta, si è svolta una cerimonia di benedizione dell’opera artistica dedicata a Sant’Anna. L’evento è stato presieduto dal vescovo della diocesi locale, che ha officiato la benedizione dell’opera, realizzata dall’artista Vastano. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ospedale e della comunità religiosa.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con una suggestiva cerimonia di benedizione presieduta dal vescovo, mons. Pietro Lagnese, ha inaugurato, stamattina, nell’area della hall dell’edificio F, l’installazione dell’opera di pittura contemporanea dell’artista casertano Mimmo Vastano, dedicata a Sant’Anna. Il quadro, dalle imponenti dimensioni di più di 3 metri di altezza per più di 2 metri di larghezza, è stato donato all’Ospedale dall’Associazione Amici di Piazza Sant’Anna (APS), fondata nel 2025 per riportare in auge la festa patronale della Santa, ed è stato realizzato dal Maestro, con la tecnica dei colori ad acqua e acrilici su tela, nel corso di una live performance svoltasi a luglio 2025 in occasione dei festeggiamenti in città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Azienda Ospedaliera di Caserta. il Vescovo benedice l’opera dell’artista Vastano dedicata a Sant’Anna

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