L’arsenale da guerra del clan Forniti | cosi è stata sventata l’azione di fuoco esemplare contro i rivali

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un arsenale appartenente a un clan criminale, composto da mitragliatrici, kalashnikov, carabine, fucili a pompa e di precisione, oltre a decine di pistole, revolver, bombe a mano, silenziatori e migliaia di munizioni. L'intervento ha impedito un'azione armata pianificata contro rivali. L'operazione ha portato al fermo di diverse persone coinvolte e alla confisca di armi e munizioni.

Un arsenale con mitragliatrici da guerra, kalashnikov, carabine e fucile a pompa e di precisione, decine di pistole e revolver, bombe a mano, silenziatori e migliaia di munizioni. Tutto era pronto per una “guerra” da scatenare, nella città di Aprilia e nei comuni limitrofi, contro una batteria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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