Tra Don Bosco e Cinecittà è stata sventata una guerra di mala Tutti i nomi e i soprannomi della faida fra i clan della Tuscolana

Nelle strade della zona Tuscolana, a Roma sud, è stata sventata una faida tra clan rivali che ricordava una scena di un film criminale. La vicenda ha coinvolto diverse persone, con nomi e soprannomi noti tra le forze dell’ordine. La sparatoria ha portato all’arresto di alcuni soggetti e al sequestro di armi da fuoco. L’indagine ha ricostruito i moventi e i collegamenti tra i protagonisti della disputa.

Come la sceneggiatura di un romanzo criminale. Una guerra fra clan rivali che ha visto come palcoscenico le strade della Capitale, nell'area del Tuscolano, a Roma sud. Attentati, pestaggi, utilizzo della forza e delle armi, intimidazioni, tentati omicidi sino all'ingaggio di un killer.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sventata una faida a Roma tra clan legati ai SeneseLa misura restrittiva trae origine da un'indagine dei militari del Nucleo Investigativo di Roma, avviata nel mese di maggio 2025 sotto l'egida della... Droga Capitale, retata con 18 arresti a Roma: sventata la faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia – Concluso il Don Bosco Tour di 60 giovani e adulti provenienti dalle case salesiana del Belgio - ANS; Alla Farmacia Don Bosco di Asti a maggio servizi gratuiti tra salute e bellezza ed importanti novità per i tuoi esami del sangue; Centralità Cinecittà, terminato il processo partecipativo: ecco come cittadini e municipio vogliono riqualificare il quartiere; IA tra i banchi, all’ I.C. Don Bosco si impara l'uso consapevole. Promozione. Il maltempo non ferma il derby tra Don Bosco e IntercomunaleL’allerta meteo ha bloccato la maggior parte dei match in programma nella decima giornata del campionato di promozione ligure girone B, ma non ha fermato il derby tra il Don Bosco Spezia Calcio e ... lanazione.it Ponte tra culture:all'IC3 Don Bosco-D'Assisi Erasmus Week con Ungheria,Spagna e PortogalloCreare ponti in un mondo sempre più caratterizzato da barriere: questo il tema della settimana di mobilità internazionale promossa dall'IC3 Don Bosco-D'Assisi in collaborazione con due scuole di Reus ... ansa.it Italia – Concluso il Don Bosco Tour di 60 giovani e adulti provenienti dalle case salesiana del Belgio (ANS – Castelnuovo Don Bosco) – Venerdì 1° maggio 2026 si è concluso il Don Bosco Tour, un percorso ciclistico di 1.026 Km intrapreso da sessanta giovan - facebook.com facebook