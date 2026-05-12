Maxi operazione contro il narcotraffico | 16 misure cautelari e arsenale da guerra sequestrato | VIDEO

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 16 persone nel capoluogo pontino, nell’ambito di un’indagine su un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga, estorsioni e intimidazioni. Durante le operazioni sono stati sequestrati un arsenale da guerra e diverse quantità di sostanze stupefacenti. La questura ha riferito che le misure cautelari sono state eseguite questa mattina, mentre proseguono le indagini per approfondire i dettagli dell’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una vasta operazione coordinata dalla Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di 16 misure cautelari nel capoluogo pontino, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto gruppo criminale attivo nel traffico di droga e in attività estorsive e intimidatorie.L’operazione ha visto il coinvolgimento.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelariRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Crotone, maxi operazione antidroga: 14 misure cautelari, oltre 100 agenti in campoIl provvedimento riguarda 14 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e... Argomenti più discussi: Clan Senese, maxi blitz contro i narcos vicini al boss: 18 arresti; Massimiliano Del Vecchio, gli affari della droga gestiti dal carcere; Spagna, maxi sequestro di cocaina della Guardia Civil: potrebbe essere il più grande di sempre; Roma, il killer cileno assoldato da Maverik e Neymar: cosa sappiamo sulla faida narcos legata al clan Senese. MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA TRA VENETO E LOMBARDIA: 9 MISURE CAUTELARI, DROGA GESTITA ANCHE DAL CARCERE DI ROVIGO irog.it/?p=28625 #Questura #rovigo #vicenza #padova #guardiadifinanza #SquadraMobile #antidroga #hashish x.com Narcotraffico nel Nolano, 23 arresti nel clan RussoMaxi operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga nel Napoletano. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sono state eseguite 23 misure cautel ... ilfattovesuviano.it