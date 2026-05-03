Cpe Meloni arrivata a Erevan e accolta dal vice primo ministro dell' Armenia

La presidente del Consiglio italiana è arrivata all’Aeroporto Internazionale Zvartnots di Erevan. All’ingresso ha incontrato il vice primo ministro dell’Armenia e l’ambasciatore italiano nel Paese. L’arrivo segue una visita ufficiale in cui si sono svolti incontri istituzionali tra delegazioni dei due governi. Meloni si recherà successivamente in altre località della regione per incontri istituzionali e visite ufficiali.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’Aeroporto Internazionale Zvartnots di Erevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan e dall’ambasciatore d’Italia nella Repubblica d’Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà domani alla riunione della Comunità Politica Europea (Cpe). Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock. Concerto per i fan e lancio del nuovo singolo New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cpe, Meloni arrivata a Erevan e accolta dal vice primo ministro dell'Armenia Notizie correlate Armenia, Macron arriva a Erevan per il summit della Comunità politica europeaIl presidente francese Emmanuel Macron è atterrato domenica a Erevan, in Armenia, alla vigilia dell’ottavo vertice della Comunità politica europea,... Montenegro, il vice primo ministro per gli Affari esteri Ivanovi?: Pronti a chiudere tutti i capitoli entro il 2028Il Montenegro punta a diventare il ventottesimo Stato membro dell’Unione europea entro il 2028.