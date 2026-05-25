L’area pisana al seggio Affluenza in calo alle 23 Cascina si ferma al 37% Calci non supera il 40%

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23, alle urne della provincia pisana, l’affluenza si attesta al 37% a Cascina e sotto il 40% a Calci. Le sezioni sono state aperte senza problemi e nessuna criticità è stata segnalata nei comuni coinvolti nel voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. La partecipazione sembra in calo rispetto alle precedenti consultazioni.

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Urne aperte regolarmente e nessuna criticità segnalata nei comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. A Cascina e Calci la prima giornata di voto si è svolta senza particolari problemi, con i seggi aperti dalle 7. Il primo dato ufficiale diffuso dal ministero dell’Interno riguarda l’affluenza registrata alle 12. A Cascina ha votato l’11,2% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020 quando, alla stessa ora, si era recato alle urne il 14,8%. Alle 19, invece, sempre a Cascina ha votato il 31,6% degli aventi diritto, contro il 39,4% registrato alla stessa ora nelle ultime comunali, dove l’affluenza finale si era attestata nel 2020 al 68,2%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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