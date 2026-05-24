Comunali 2026 alle 19 l’affluenza si ferma al 34,5% | in calo rispetto alle precedenti elezioni

Alle 19, quando mancano pochissime sezioni, l’ affluenza alle amministrative è il 34,5%. Lo si apprende dal sito Eligendo. Il precedente alla stessa ora era sul 37%. Alle 12 l’affluenza è stata del 14,7% in base ai dati di quasi tutte le 6.278 sezioni. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75. Dalle 7 di oggi domenica 24 maggio si apre la due giorni delle Amministrative che porterà ai seggi circa 6,3 milioni di italiani, chiamati a rinnovare le giunte di 749 Comuni, di cui 661 nelle Regioni a statuto ordinario e i restanti in quelle a statuto speciale. I riflettori, da Nord a Sud, sono accesi soprattutto su 18 capoluoghi... 🔗 Leggi su Open.online

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Comunali 2026, ad Avellino crollo dell’affluenza: alle 12 al 15,19%. Due anni fa era al 24,17% x.com

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