Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. Il referendum non ha bisogno di alcun quorum per essere valido. Affluenza alle 23: sfiorato il 46% L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha oltrepassato quota 46% alle 23. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, alle 23 affluenza record in Italia al 46%. Calabria quasi al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15

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