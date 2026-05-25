L' appello di 3 associazioni | Palermo non può diventare la città dell’illegalità tollerata

Tre associazioni hanno presentato un appello, chiedendo che Palermo non diventi una città in cui l’illegalità viene tollerata. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento di comportamenti che minano il rispetto delle norme e il senso civico. La richiesta si concentra sulla necessità di rafforzare le azioni contro l’illegalità e di difendere la legalità nella città e nei territori circostanti.

Negli ultimi anni assistiamo, con crescente preoccupazione, ad un progressivo indebolimento del rispetto delle regole, della legalità e del senso civico nella città di Palermo e in numerosi territori della Sicilia. Troppo spesso si invocano diritti, tutele e garanzie, dimenticando che ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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