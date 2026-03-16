Aq16 Fratelli d’Italia non molla | Illegalità tollerata gli onesti pagano

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica sul centro sociale Aq16 prosegue, con l’opposizione di centrodestra che chiede interventi immediati per garantire la sicurezza e chiarimenti sulla situazione degli spazi, definiti risultati di fatto abusivi. Fratelli d’Italia ribadisce la posizione, accusando di tolleranza l’eventuale illegalità e sottolineando che gli onesti si trovano a pagare le conseguenze. La discussione si accende tra le parti coinvolte.

Non si spegne la polemica attorno al centro sociale Aq16. Continua infatti botta e risposta tra l’opposizione di centrodestra e la giunta: i primi chiedono misure immediate per quanto riguarda la sicurezza oltre a chiarimenti sulla situazione degli spazi, risultati di fatto abusivi. La giunta invece rigetta gli attacchi accusando il centrodestra di ‘sciacallaggio e propaganda’. Dopo le parole del capogruppo Pd in consiglio comunale Riccardo Ghidoni, arriva la dura replica di Aragona Alessandro, consigliere regionale, e Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "C’è un aspetto che l’amministrazione farebbe bene a spiegare a tutta la città e a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano rispettando le regole: chi oggi dovrebbe vergognarsi non è Fratelli d’Italia che ha sollevato il problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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