In occasione del Primo maggio, il vescovo di Torino ha espresso un appello alla riflessione sulla produzione di armi nella città. Ricordando il passato come centro dell’industria automobilistica, ha chiesto di evitare un cambiamento verso la produzione di strumenti di morte. La sua domanda si rivolge alla comunità, invitandola a pensare su quale tipo di città e di società si desidera costruire in futuro.

“Domandiamoci quali persone vogliamo essere, come vogliamo spendere le nostre esistenze e la nostra comunità: eravamo la città delle auto, vogliamo diventare la città delle armi?”. La domanda arriva dall’arcivescovo di Torino Roberto Repole che alla vigilia del Primo Maggio ha indirizzato una lettera aperta alle istituzioni, ai sindacati e ai cittadini torinesi aprendo un dibattito sull’industria bellica nell’ormai ex capitale dell’auto italiana. Monsignor Repole si dice turbato dal pensiero delle guerre che “seminano morte nel mondo eppure qui a Torino, a Susa e in Piemonte rappresentano un vantaggio economico per le aziende che producono forniture militari e si offrono come motore di rilancio dell’occupazione”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, l’appello del vescovo di Torino: “Eravamo la città delle auto, vogliamo diventare la città delle armi? Basta alla produzione degli strumenti di morte”

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