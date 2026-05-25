Lang Lang si esibirà questa sera alle 20 nella sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. È il suo ritorno in città dopo un lungo periodo di assenza. L'artista proporrà un programma di musiche classiche. L’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. La serata è organizzata dall’Accademia, senza ulteriori dettagli sui brani in programma.

ROMA – Lang Lang, tra i pianisti più noti della scena contemporanea, torna a Santa Cecilia stasera alle 20.30 per un recital che spazierà dal classicismo viennese alle sonorità iberiche. Il musicista cinese vanta un solido legame con l’Istituzione musicale della capitale cominciato nel 2003, ed è atteso a Roma dopo poco più di due anni dalla sua ultima apparizione. Il programma della serata, trasmessa in diretta su Rai Radio 3, si apre con il Rondò in re maggiore K 485 di Wolfgang Amadeus Mozart. A seguire, l’ omaggio a Ludwig van Beethoven, di cui nel 2027 ricorrerà il bicentenario della morte, con la Sonata n. 8 op. 13 “Grande Sonata Patetica” e la Sonata n. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lang Lang a Roma, il ritorno del fuoriclasse del pianoforte

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