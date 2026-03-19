Il Galatasaray ha annunciato che Lang ha subito un grave taglio al pollice e sarà sottoposto a un intervento chirurgico, mentre Osimhen si è rotto un braccio durante la partita. La famiglia Lang si trova a Liverpool in questo momento. La serata si è rivelata particolarmente difficile per il club turco, che dovrà affrontare le conseguenze di questi infortuni.

Nella notte la nota ufficiale del club. Per Lang è stato necessario un intervento d'urgenza, nelle prossime ore si saprà di più È stata una serata che al Galatasaray difficilmente dimenticheranno. Non tanto per la sconfitta subita per 4-0, quanto per quel che è accaduto in campo con Noa Lang che ha quasi subito l’amputazione del dito (pollice della mano destra) dopo esserselo tagliato su un cartellone pubblicitario (il club farà denuncia). La famiglia Lang è volata a Liverpool, a spese del club, per stare vicino a Noa che ha subito un infortunio scioccante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool

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