Nel mondo del calcio, le decisioni riguardanti i giocatori in prestito rappresentano un aspetto importante per le strategie delle squadre. Un articolo analizza le operazioni di alcuni calciatori, evidenziando i trasferimenti recenti tra diverse squadre italiane ed europee. Si tratta di un quadro che mostra come le scelte sui prestiti possano influenzare il futuro di alcune squadre e dei loro giocatori, in un mercato in continua evoluzione.

"> Il Napoli del futuro passa anche dalle scelte sui tanti giocatori sparsi in prestito tra Italia ed Europa. Una vera e propria colonia azzurra che nelle prossime settimane sarà al centro delle valutazioni del club e di Antonio Conte, chiamati a decidere chi potrà ancora far parte del progetto e chi invece verrà definitivamente sacrificato sul mercato. Il Mattino analizza la situazione dei tanti calciatori usciti momentaneamente dal radar azzurro, tra investimenti falliti, giovani da rilanciare e talenti che potrebbero ancora ritagliarsi uno spazio nel Napoli che verrà. Uno dei primi nodi riguarda Cajuste, reduce dalla promozione in Premier League con l’Ipswich.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Da Lang a Lucca. I cavalli di ritorno”

Notizie correlate

Corriere dello Sport – “Napoli, ritorno annunciato: Lucca e Lang verso il rientro”Corriere dello Sport – “Napoli, ritorno annunciato: Lucca e Lang verso il rientro”"> Dall’entusiasmo iniziale ai dubbi sul futuro: la parabola di...

Pesante accusa all’atteggiamento di Lucca e Lang: “Si sono auto bocciati, ecco perché…”La sessione invernale di calciomercato ha visto il Napoli cedere due dei suoi pezzi “pregiati” dell’estate.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, calciatori in prestito 2025-26: 100 milioni da gestire; Monte ingaggi Napoli 2025-26: da Lukaku a Elmas, gli stipendi pronti al taglio; Lang-Galatasaray, niente rinnovo: ci prova il Besiktas. La posizione del Napoli; Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio.

Il Mattino: Da Lang a Lucca. I cavalli di ritornoDestino simile anche per Noa Lang e Ngonge. Il Mattino racconta che il fantasista olandese, oggi al Galatasaray, difficilmente tornerà a Napoli soprattutto in caso di permanenza di Conte in panchina. napolipiu.com

Il Mattino - Non solo Lucca, anche Noa Lang può lasciare il Napoli a gennaioNoa Lang potrebbe lasciare il Napoli dopo soli sei mesi. Ne è convinto Il Mattino, secondo il quale il direttore sportivo Giovanni Manna a gennaio ascolterà offerte per Vergara e Ambrosino, che hanno ... calciomercato.com

Mattino 5. . Strage di lupi in Abruzzo, più di 20 esemplari uccisi con esche avvelenate. Ecco tutte le segnalazioni che abbiamo raccolto #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook