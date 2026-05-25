Un gruppo di studenti del liceo artistico di San Giovanni in Fiore ha realizzato un’ancora trinitaria in oro, sotto la guida del maestro orafo Michele Affidato. L’opera, ispirata al pensiero di Gioacchino da Fiore, è stata donata alla Chiesa degli artisti a Roma. L’oggetto, visibile in una mostra, combina elementi simbolici e tecnici dell’arte orafa tradizionale.

L’ancora Trinitaria, ispirata al pensiero di Gioacchino da Fiore, in dono alla Chiesa degli artisti in Roma. C’è un filo invisibile che unisce le mani dei giovani alla grande tradizione spirituale e artistica della Calabria. È il filo della speranza, che da simbolo diventa materia, e dalla materia si eleva a testimonianza viva. Così prosegue il progetto artistico ispirato a Gioacchino da Fiore: un’opera sacra che unisce il segno dell ancora alla forza della croce, in una sintesi capace di parlare al presente con profondità e visione. Protagonisti di questo percorso sono gli studenti del Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore, accompagnati dalla Dirigente Dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’ancora trinitaria opera realizzata dai ragazzi del liceo artistico di San Giovanni in Fiore insieme al maestro orafo Michele Affidato

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