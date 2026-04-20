Crotone il maestro orafo Michele Affidato consegna un opera in argento al presidente Sergio Mattarella

Il maestro orafo Michele Affidato ha consegnato un bassorilievo in argento al presidente della Repubblica. L’opera è stata consegnata durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo. Il bassorilievo è stato presentato come dono e rappresenta una creazione dell’artista. La consegna si è svolta in presenza di rappresentanti ufficiali e ha coinvolto le autorità competenti.

AL PRESIDENTE MATTARELLA UN BASSORILIEVO IN ARGENTO DI MICHELE AFFIDATO L’opera è stata consegnata nel corso dell inaugurazione fell anno Giudiziario Tributario a Roma Roma – Si è svolta nei giorni scorsi, nella prestigiosa Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione a Roma, la cerimonia di inaugurazione dellAnno Giudiziario Tributario 2026, tra i momenti più solenni del calendario istituzionale italiano. Levento, trasmesso in diretta su Rai 2, ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, insieme alle più alte cariche dello Stato e ai principali rappresentanti del mondo giuridico, forense ed economico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, il maestro orafo Michele Affidato consegna un opera in argento al presidente Sergio Mattarella Notizie correlate Un bassorilievo del Maestro orafo Michele Affidato per celebrare Luigi LilioLa Calabria celebra Luigi Lilio con la creazione di un bassorilievo di Michele Affidato L’opera collocata presso la Cittadella regionale quale... Michele Affidato orafo di Crotone nominato interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di TeologiaL’orafo crotonese entra a far parte del Comitato della Chiesa degli Artisti in Roma. Altri aggiornamenti Si parla di: Antonio Affidato realizza la statua di Hera Lacinia. Michele Affidato orafo di Crotone nominato interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di TeologiaL’orafo crotonese entra a far parte del Comitato della Chiesa degli Artisti in Roma. Un altro figlio che nel suo settore artistico continuerà a fare parlare ... laprimapagina.it Michele Affidato nominato nella Pontificia Accademia di TeologiaIl maestro orafo crotonese Interlocutore Referente, farà anche parte del Comitato della Chiesa degli artisti di Roma ... ilcrotonese.it