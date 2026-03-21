Un bassorilievo del Maestro orafo Michele Affidato per celebrare Luigi Lilio

In Calabria è stato realizzato un bassorilievo dall’artista Michele Affidato per commemorare Luigi Lilio. L’opera è stata posizionata presso la Cittadella regionale e rappresenta un omaggio a una figura storica. La scultura è stata installata come simbolo di memoria e identità locale. La scelta di collocarla in questo luogo mira a rendere omaggio all’ingegno di Lilio.

La Calabria celebra Luigi Lilio con la creazione di un bassorilievo di Michele Affidato L’opera collocata presso la Cittadella regionale quale simbolo di memoria, identità e ingegno universale. Si è tenuta nella giornata del 19 marzo, presso la Cittadella del palazzo della Regione Calabria, la giornata regionale del Calendario, appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale dedicato alla figura di Luigi Lilio, l’illustre italiano di Cirò, nel 450° anniversario della sua morte. Un momento significativo per la Calabria, che ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, riconosciuto universalmente come l’ideatore del calendario gregoriano, ancora oggi riferimento per la scansione del tempo nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Un bassorilievo del Maestro orafo Michele Affidato per celebrare Luigi Lilio Articoli correlati Sanremo 2026: l’orafo Michele Affidato premia la musica con sculture uniche e messaggi sociali forti.Sanremo 2026 si arricchisce di un tocco di preziosità grazie alle sculture create dalla maison orafa Michele Affidato, destinate ai vincitori della... Fra i suoi clienti anche papi e vip: Arezzo piange la morte del maestro orafo Alano MaffucciÈ stato un punto di riferimento per la produzione di un’elegante gioielleria realizzata a mano. Tutti gli aggiornamenti su Michele Affidato Temi più discussi: La Calabria celebra Luigi Lilio con la creazione di un bassorilievo di Michele Affidato; La Calabria celebra Luigi Lilio, l’inventore del calendario gregoriano; Petronà, Michele Affidato realizza le nuove corone per la Madonna del Voto; Giornata regionale del Calendario: la Calabria rende omaggio a Luigi Lilio nel cuore della Cittadella. Luigi Lillo, colui che ideò il calendario gregoriano: la Calabria lo celebra con un bassorilievo di Michele AffidatoSi è tenuta nella giornata del 19 marzo, presso la Cittadella del palazzo della Regione Calabria, la giornata regionale del Calendario, appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale dedicato ... strettoweb.com La Calabria celebra Luigi Lilio: Michele Affidato realizza il bassorilievoLa giornata del diciannove marzo ha segnato un momento di alto rilievo istituzionale presso la cittadella del palazzo della Regione Calabria, in occasione della giornata regionale del calendario. L'ev ... cn24tv.it Realizzate dal maestro Michele Affidato, saranno benedette in Vaticano da Papa Leone XVI prima... #CORONE #Madonna #Petronà facebook