Scarperia paura su bus | minaccia passeggeri e autista dicendo di avere pistola in borsa

A Scarperia, nel pomeriggio di ieri, due episodi violenti si sono verificati su un autobus del servizio pubblico. Un passeggero ha minacciato passeggeri e l’autista dichiarando di avere una pistola in borsa, creando panico tra i presenti. Sul mezzo sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno immobilizzato l’uomo e avviato le procedure di identificazione.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Due episodi violenti sono avvenuti ieri pomeriggio, 12 marzo 2026, a bordo di bus del servizio extraurbano di Autolinee Toscane a Scarperia e San Piero, in provinica di Firenze. Lo denuncia il sindacato Filt Cgil che in una nota esprime “forte preoccupazione per i gravi episodi di aggressione avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri ai danni di due autisti del servizio extraurbano di Autolinee Toscane nel territorio del Mugello”. Nel primo caso, un autista è stato costretto a fermare il mezzo a causa della presenza a bordo di una persona in evidente stato di alterazione, che infastidiva e molestava i passeggeri. L’uomo ha iniziato a minacciare il conducente arrivando a portare il pugno chiuso vicino al volto dell’autista in atteggiamento intimidatorio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scarperia, paura su bus: minaccia passeggeri e autista dicendo di avere pistola in borsa Articoli correlati Leggi anche: Bus, nuova aggressione. Minaccia l’autista Tper con una bottiglia. Intervengono i passeggeri Roma: molesta passeggeri e minaccia autista bus 20 a Tor Bella Monaca, arrestatoAttimi di tensione si sono verificati ieri sera, intorno alle 22, su un autobus Atac della linea 20, situato in via Duilio Cambellotti, nel quartiere...