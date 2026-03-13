Scarperia paura su bus | minaccia passeggeri e autista dicendo di avere pistola in borsa

Da firenzepost.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scarperia, nel pomeriggio di ieri, due episodi violenti si sono verificati su un autobus del servizio pubblico. Un passeggero ha minacciato passeggeri e l’autista dichiarando di avere una pistola in borsa, creando panico tra i presenti. Sul mezzo sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno immobilizzato l’uomo e avviato le procedure di identificazione.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Due episodi violenti sono avvenuti ieri pomeriggio, 12 marzo 2026, a bordo di bus del servizio extraurbano di Autolinee Toscane a Scarperia e San Piero, in provinica di Firenze. Lo denuncia il sindacato Filt Cgil che in una nota esprime “forte preoccupazione per i gravi episodi di aggressione avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri ai danni di due autisti del servizio extraurbano di Autolinee Toscane nel territorio del Mugello”. Nel primo caso, un autista è stato costretto a fermare il mezzo a causa della presenza a bordo di una persona in evidente stato di alterazione, che infastidiva e molestava i passeggeri. L’uomo ha iniziato a minacciare il conducente arrivando a portare il pugno chiuso vicino al volto dell’autista in atteggiamento intimidatorio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

scarperia paura su bus minaccia passeggeri e autista dicendo di avere pistola in borsa
© Firenzepost.it - Scarperia, paura su bus: minaccia passeggeri e autista dicendo di avere pistola in borsa

Articoli correlati

Leggi anche: Bus, nuova aggressione. Minaccia l’autista Tper con una bottiglia. Intervengono i passeggeri

Roma: molesta passeggeri e minaccia autista bus 20 a Tor Bella Monaca, arrestatoAttimi di tensione si sono verificati ieri sera, intorno alle 22, su un autobus Atac della linea 20, situato in via Duilio Cambellotti, nel quartiere...

Cerca tra news e video legati all’argomento.