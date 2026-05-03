Il filobus supera la soglia degli 8mila passeggeri in un solo giorno
La filovia V1 “La Verde” ha raggiunto un nuovo record trasportando oltre 8.000 passeggeri in un solo giorno. Questa cifra rappresenta un risultato notevole per il servizio di trasporto pubblico, che continua a registrare un alto numero di utenti. La crescita nel numero di passeggeri indica un aumento dell’utilizzo di questa linea rispetto alle giornate precedenti. La notizia viene comunicata dall’azienda di trasporto locale.
La filovia V1 “La Verde” raggiunge un nuovo e significativo traguardo: più di 8mila passeggeri trasportati in una sola giornata.«Confermando», si legge in una nota diffusa dalla Tua, «il forte gradimento dell’utenza e la centralità strategica del sistema filoviario per la mobilità dell’area.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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