Dopo la pausa per le nazionali, alcuni membri della squadra si sono riuniti per discutere e concordare un nuovo approccio alla stagione. In un'intervista rilasciata a una piattaforma di streaming, uno dei giocatori ha affermato che l'incontro ha portato alla decisione di compiere un passo deciso e puntare alla conquista dello scudetto. La squadra, quindi, sembra aver scelto un nuovo percorso per affrontare le prossime partite, con un obiettivo chiaro e condiviso.

di Andrea Greco Thuram a Dazn: «Dopo la sosta ci siamo parlati, abbiamo deciso di fare un passo in avanti». Segui le ultimissime. Thuram a Dazn commenta lo scudetto, il numero 21 nella storia dell’Inter, vinto con merito dai nerazzurri con il francese a dominare in attacco con il compagno di reparto, capitan Lautaro Martinez. Ecco le dichiarazioni a caldo del francese dal campo di San Siro. FAMIGLIA – « Mio padre è juventino, ma prima di tutto mi vuole bene ed è molto felice per me. Mio fratello? Ha il potenziale per arrivare a grandissimi livelli ». MATERAZZI – « Esultanza alla Materazzi? Il giorno prima parlavo con mio padre, mi ha detto... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a Dazn: «Dopo la sosta ci siamo parlati, abbiamo deciso di fare un passo in avanti e vincere questo scudetto»

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